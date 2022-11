राजस्थान: चाची के गहनों पर थी 2 भतीजों की नजर, अकेली देखकर मार डाला और फिर...

Old woman murdered for jewelery in Bhilwara: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना इलाके में दो भतीजों ने गहने हड़पने के लिए अपनी सगी चाची को मौत के घाट उतार दिया. बाद में उसके गहने और रुपये लेकर फरार हो गए. पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है. दूसरे की तलाश जारी है.











