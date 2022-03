बीकानेर में हिन्दू धर्मयात्रा और महाआरती से पहले प्रशासन ने लगाई धारा-144, जानिये क्या है वजह

Section-144 imposed before Hindu Dharmayatra and Maha Aarti in Bikaner: राजस्थान के बीकानेर शहर में आगामी 2 अप्रेल को आयोजित होने वाली प्रस्तावित हिन्दू धर्मयात्रा और महाआरती से ठीक पहले जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है. उसके बाद हिन्दूवादी संगठनों (Hindutva organizations) ने इसे धर्मयात्रा को बाधित करने का प्रयास बताया है. वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी यात्रा और जुलूस पर रोक नहीं लगाई गई है बल्कि अनुमति लेने की बाध्यता तय की गई है.