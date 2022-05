राजस्थान: दलित युवक का अपहरण, 31 घंटे तक पशुओं के बाड़े में जंजीरों से बांधे रखा, यातनायें दी

राजस्थान में दलित युवक को जंजीरों से बांधा: राजस्थान में दलित अत्याचार (Atrocities on Dalits in Rajasthan) के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला कोटा संभाग के बूंदी जिले से सामने आया है. यहां कर्ज नहीं चुका पाने पर दबंगों ने एक दलित युवक का अपहरण कर बंधक (Kidnapped and held hostage) बना लिया. पीड़ित का आरोप है कि बाद में 31 घंटे तक उसे पशुओं के बाड़े में जंजीरों से जकड़कर कर रखा गया. इस दौरान उससे मारपीट भी की गई.











