Rajasthan के इस जिले में 2 दिन से उड़ रहा हेलिकॉप्टर बना कौतूहल, सामने आई यह बड़ी वजह

Major uranium deposit found in Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan News) के चित्तौड़गढ़ में आसमान में इन दिनों एक हेलीकॉप्टर लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है. हेलीकॉप्टर एक जालनुमा चीज लेकर उड़ता दिखाई दे रहा है. हेलिकॉप्टर दिन में 3 बार उड़ान भर रहा है. दरसअल, यह हेलीकॉप्टर जिले के कुछ हिस्सों में यूरेनियम (survey for the uranium) होने का पता लगाने के लिए सर्वे कर रहा है. परमाणु खनिज विभाग के नक्शे के मुताबिक चिह्नित क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों से जमीन में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए स्कैनिंग कर रहा है. कई इलाकों में यह कार्य परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMD) हैदराबाद कर रहा है. सर्वेक्षण (Survey) कार्य 31 मार्च तक चलेगा. परमाणु खनिज भंडारों के सर्वेक्षण के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने प्रशासन से अनुमति ली है.