राजस्थान के इस गांव में फसल ही नहीं नकली नोट भी तैयार किये जाते हैं, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Consignment of fake notes caught again in Rajasthan: राजस्थान की चूरू पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के दो बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से 1 लाख 23 हजार रुपये के नकली नोट बरामद किये हैं. हैरानी की बात यह है कि ये बदमाशों ने नकली नोट बनाने का अड्डा कानूता गांव में बना रखा था. ये गांव में नकली नोट बनाते हैं और शहरों में खपाते हैं.











Follow us on