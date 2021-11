Rajasthan: भाई और भाभी बने भाई की जान के दुश्मन, खेजड़ी के पेड़ से बांधकर लाठियों से पीटा, मौत

चूरू. जिले (Churu district) के बीदासर थाना की पुलिस ने क्षेत्र के गांव ढंढेरू भांभूवान में भाई की हत्या (Murder of brother) करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इन आरोपियों में मृतक के सगे भाई-भाभी और दो चचेरे भाई (Brother in law) शामिल हैं. आरोपियों ने मृतक को पेड़ से बांधकर (tied with tree) बुरी तरह पीटा था.

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मृतक के आरोपी भाई-भाभी सहित चार जनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद यहां से चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

मृतक को पेड़ से बांधकर पीटा, चचेरे भाई देखते रहे

बीदासर थानाधिकारी महेन्द्र कुमार ने बताया कि मृतक महावीर सिंह के भाई कृष्ण सिंह ने अपनी पत्नी सीमा कंवर व चचेर भाई भवानी सिंह, प्रभू सिंह के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी. मामले में चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. मृतक को पेड़ से बांधकर पीटते समय प्रभू सिंह और भवानी सिंह मौजूद थे. चारों आरोपियों को जेल भेजा गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पता चलेगा

थानाधिकारी ने बताया कि मामूली सी बात पर भाई की सगे भाई-भाभी द्वारा बुरी तरह पिटाई की गई. उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया. पुलिस ने घटनास्थल से लाठी और रस्सी बरामद की है. मृतक के शरीर पर करीब 15 चोट के निशान थे. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, उससे मौत के कारणों का पता चल सकेगा.