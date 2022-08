श्रद्धालुओं से भरे ट्रक में मोबाइल फटा, आग लगने से बच्चों सहित 6 लोग झुलसे, 3 की हालात गंभीर

चूरू में मोबाइल फटने से लगी आग में झुलसे 6 लोग: राजस्थान के चूरू जिले में श्रद्धालुओं से भरे एक मिनी ट्रक में गेम खेलते समय एक श्रद्धालु के मोबाइल में जबर्दस्त विस्फोट (Explosion in mobile) होकर उसमें आग लग गई. यह आग फिर ट्रक में फैल (Fire broke out in truck) गई. इससे दिल्ली निवासी छह श्रद्धालु झुलस गये. उनमें से तीन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.











