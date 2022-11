ये है गरीबों की दुकान, जहां 50 रुपए में पैंट और 200 रुपए में मिलेगा गर्म कोट, स्वेटर

50 रुपए में मिलेंगे आपको ये

बच्चों की पैंट,लेडीज पायजामा,मफलर,स्टॉल,टीशर्ट,

: 100 रुपए में ये

जेंट्स पायजामा,लेडीज स्वेटर,0साइज कोट,

: 200 रुपए में ये

जेंट्स कोट,लेडीज कोट,बच्चों के कोट,लेडीज लांग कोट,ब्लेजर,हुड्डी,लेडीज ब्लेजर,बुरहान कोट,

पता

नगर परिषद के पाससलीम खान मो. 8619228711

See my real-time location on Maps: https://maps.app.goo.gl/ka3dizz5Mh8d9S8KA