जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मोर्चा लेने जा रहे राजस्थान के 2 सपूत शहीद, अलवर-दौसा के थे दोनों जवान

Two Rajasthan soldier martyred in J&K: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के शोपियां (Shopian Encounter) में चल रही मुठभेड़ में मोर्चा संभालने जा रही जवानों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में राजस्थान (Rajasthan soldier martyred) को दो जवान शहीद हो गए हैं. इनमें दौसा जिले के रहने वाले पवन सिंह गुर्जर (Pawan Singh Gurjar Dausa) और अलवर के रहने वाले जवान राम अवतार (Ram Avtar Alwar) शामिल हें. पवन सिंह गुर्जर दौसा के कंचनपुरा गांव के रहने वाले थे. पिता गार्ड और भाई खेती किसानी करते हैं. जैसे ही उनके शहीद होने की खबर आई, पूरे गांव में मातम परस गया. तीन महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी.