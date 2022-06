आईओसी की पाइप लाइन में सेंध, सुरंग बनाकर फैक्ट्री के अंदर खेला जा रहा था क्रूड ऑयल चोरी का खेल

दौसा में सुरंग बनाकर चुराया जा रहा था क्रूड ऑयल: राजस्थान के दौसा जिले में आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी (Breach in IOC's pipeline) किये जाने का खुलासा हुआ है. यह मामला दौसा में मौजपुर गांव में स्थित थर्माकोल की फैक्ट्री में लगी आग (Fire broke out in factory) के बाद सामने आया है. आग बुझाने के दौरान यहां सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चुराने के षड़यंत्र का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर उसकी जांच में जुटी है.











