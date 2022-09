पहले लिव इन रिलेशनशिप फिर की लव मैरिज, पत्नी और ससुर ने किया टॉर्चर तो लगाया मौत को गले

Sad end of love story in Dausa: राजस्थान के दौसा जिले के सदर थाना इलाके में एक युवक ने पत्नी और ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया. युवक ने अपने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर समेत तीन लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. युवक पहले पहले लड़की के साथ लिव इन रिलेशन (Live in relation) में था. बाद में उसी से लव मैरिज (Love marriage) कर ली थी. पढ़ें सुसाइड नोट में युवक ने और क्या लिखा.











