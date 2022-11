राजस्थान के इन 34 बच्चों को है दुर्लभ बीमारियां, इलाज के लिए चाहिए 25 करोड़, डोनेशन का इंतजार

34 children of Rajasthan are suffering from rare diseases: राजस्थान के 34 बच्चे गंभीर दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे हैं. इनके इलाज के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये की दरकार है. राज्य सरकार की ओर से इनकी सहायता के लिए क्राउड फंडिंग प्लान बनाया गया है लेकिन उसमें चार महीने में अभी तक महज 13 लाख रुपये ही आ पाए हैं.











