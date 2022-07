राजस्थान: ABVP और NSUI दोनों संगठन एक साथ सड़कों पर उतरे सरकार के खिलाफ, जानिये क्या है वजह

गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी एनएसयूआई: राजधानी जयपुर में स्थित एसएमएस अस्पताल में बनाये जा रहे 22 मंजिला आईपीडी टावर के लिये महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण (Acquisition of land) के मसले पर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों छात्र संगठन (ABVP and NSUI together) सड़कों पर उतर आये हैं. बुधवार को दोनों संगठनों ने जमीन अधिग्रहण के मसले को लेकर एक ही समय, एक ही जगह और एक ही मांग को लेकर अलग-अलग प्रदर्शन किये. पढ़ें ताजा अपडेट.











