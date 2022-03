Rajasthan: राशन की 5 हजार नई दुकानें और 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे, गहलोत ने फिर दी बड़ी सौगातें

CM Ashok Gehlot again gave big gifts to Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में एक बार फिर से राजस्थान के लिये बड़ी और अहम घोषणायें की हैं. इसके तहत राजस्थान में राशन की पांच हजार नई दुकानें और 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक (New ration shops and Mohalla clinics) खोले जायेंगे. वहीं कर्मचारियों के वेतन से की जा रही कटौती को आगामी 1 अप्रेल से बंद कर दिया जायेगा. इनके अलावा गहलोत प्रदेश को कई सौगातें दी हैं.