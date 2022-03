Good News: गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया

DA of employees and pensioners increased by 3 percent in Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान दिवस (Rajasthan Day) पर करीब 12.40 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देते हुये उनका महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है. यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से देय होगा. इससे अब कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है.