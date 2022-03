अनोखा रेलवे स्टेशन, 2 राज्यों में खड़ी होती है ट्रेन, टिकट काउंटर से लेकर साइन बोर्ड सब अजब-गजब

Bhawani Mandi Railway Station News: भवानी मंडी (Bhawani Mandi Railway Station Latest News), देश का एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन जिसकी हर बात हैरान करने वाली है. यह स्टेशन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) और राजस्थान (Rajasthan News Today) के बॉर्डर पर पड़ता है. यहां ट्रेन का इंजन एक राज्‍य में तो ट्रेन के गार्ड के ड‍िब्‍बे दूसरे राज्‍य (Unique Railway Station) में खड़े होते हैं. इसके एक छोर पर राजस्थान का बोर्ड लगा है और तो दूसरे तरफ मध्य प्रदेश का साइन बोर्ड है. एक टिकट काउंटर एमपी के मंदसौर जिले में है, जबकि दूसरा राजस्थान (One Station in Two States) के झालावाड़ा जिले में पड़ता है. इससे भी मजेदार बात यह है कि यहां पर ट‍िकट की लाइन मध्‍य प्रदेश में शुरू होती है और लोग राजस्‍थान तक खड़े होते हैं.