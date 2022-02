विधायकों को iPhone 13 गिफ्ट कर घिरी गहलोत सरकार, बीजेपी MLA वापस लौटायेंगे, पूनिया ने किया ऐलान

BJP MLAs to be return iPhone 13 to Ashok Gehlot Government: राजस्थान में बजट के बाद सभी 200 विधायकों को गिफ्ट किये गये iPhone 13 पर अशोक गहलोत सरकार घिर गई है. बीजेपी विधायकों ने ये iPhone सरकार को वापस लौटाने का निर्णय लिया है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया (Satish Poonia)ने इसको लेकर ट्वीट करते हुये कहा कि राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.