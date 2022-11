BJP गहलोत सरकार के खिलाफ 1 दिसंबर से बजाएगी आंदोलन का बिगुल, पढ़ें क्या बनाई गई है पूरी रणनीति

BJP to be Agitation against Gehlot government in Rajasthan: राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी. इसके लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. अब बीजेपी आगामी 1 दिसंबर से गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैलियों का बिगुल फूंकने जा रही है.











Follow us on