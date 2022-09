Mission Cheetah: जयपुर में 1940 तक पाले जाते थे चीते, मीट के साथ खिलाया जाता था गुलकंद और पनीर

History of Cheetahs in Jaipur: चीते इन दिनों देशभर में चर्चा में बने हुए हैं. आपको यह जानकारी हैरानी होगी जयपुर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 1940 तक चीतों को पाला जाता था. पालतू चीतों का मिजाज ठंडा रहे इसके लिये उन्हें उनके पसंदीदा मीट के साथ पनीर और गुलकंद (Paneer and Gulkand) खिलाया जाता था. पढ़ें जयपुर और चीते के संबंधों का अनूठा इतिहास.











