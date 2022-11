जुबेर खान ने किया मेवात में गौशाला बनाने का ऐलान, BJP नेता बोले-कहीं ये गौकशी का षड़यंत्र तो नहीं

Politics on cows in Mewat again: राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर दोनों राज्यों में फैले मेवात इलाके में एक बार फिर से गायों पर सियासत गरमा गई है. राजस्थान में मेवात विकास बोर्ड के चैयरमेन जुबेर खान (Zuber khan) ने इस इलाके में गौशाला बनाने का ऐलान किया है. जुबेर के इस ऐलान पर बीजेपी ने शंका जाहिर करते हुए कहा है कि कहीं ये गौकशी का षड़यंत्र तो नहीं है.











