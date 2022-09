राजस्थान में मौसमी बीमारियों से 3 पीड़ितों की मौत, डरा रहा डेंगू और स्वाइन फ्लू, सर्वे शुरू

Havoc of Seasonal diseases in Rajasthan: राजस्थान में मौसमी बीमारियों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है इन बीमारियों से पीड़ित 3 मरीजों की मौत भी हो गई है. सबसे ज्यादा केस डेंगू और स्वाइन फ्लू (Dengue and swine flu) के सामने आ रहे हैं. जयपुर में अब घर-घर सर्वे शुरू कराया गया है. पढ़ें स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट.











