Rajasthan: नए साल के जश्न के बाद 4 गुना बढ़े कोरोना केस, विस्फोटक होने लगे हालात

Explosive situation of Corona in Rajasthan: राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति एक बार फिर से विस्फोटक होने लगी है. नये साल के जश्न (New Year celebration) के बाद राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्पीड चार गुना हो गई है. सोमवार को प्रदेशभर में कोरोना के 550 नये केस सामने आये हैं. इनमें सर्वाधिक 414 नए मामले राजधानी जयपुर में पाये गये हैं. प्रदेशभर में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या फिर से दो हजार के पार हो गई है.