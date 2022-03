जिद और जुनून की कहानी है गीता, 4 महाद्वीपों में फहरा चुकी है परचम, अब एवरेस्ट फतह करने को है तैयार

Geeta Samota is story of stubbornness and Passion: राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव चक की बेटी गीता सामोता युवाओं के लिये प्रेरणा (Inspiration) है. छोटी सी उम्र में दुनिया के चार महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी गीता का अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है. इसके लिये वह जोर शोर से तैयारियों में जुटी है. पढ़ें गीता के पर्वतों के सफर की कहानी.