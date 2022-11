राजस्थान में अब सस्ती होगी बजरी, सरकार ने जारी किए 16 नए खनन पट्टे, जानें क्या भाव मिलेगी?

Gravel to be now cheaper in Rajasthan: राजस्थान में बजरी संकट समाप्ति की ओर है. बजरी संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट से 'सुप्रीम राहत' मिलने के बाद अब राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बजरी खनन के 16 नए पट्टे (New mining leases) जारी कर दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि इससे राजस्थान में मांग के मुकाबले 90 फीसदी बजरी की आपूर्ति हो जाएगी. पढ़ें अपडेट.











