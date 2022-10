बेरहम लुटेरे: जयपुर में 108 साल की महिला के दोनों पैर काटकर ले गए कड़े, बेबस वृद्धा तड़पती रही

Heart-wrenching incident in Jaipur: राजधानी जयपुर में बेखौफ हो चुके लुटेरों ने रविवार को दिल को दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे डाला. जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में लुटेरों ने 108 साल की वृद्ध महिला के दोनों पैर काटकर उनमें पहने गए कड़े (Cut off both legs) लूट ले गए. लुटेरे महिला के कटे पैर और हथियार वहीं फेंककर फरार हो गए.











