IAS टीना डाबी ने रोमांटिक अंदाज में किया प्यार का इजहार, मंगेतर के साथ शेयर किया फोटो, पढ़ें पोस्ट

Tina Dabi News: IAS टीना डाबी (Tina Dabi) दोबारा शादी करने जा रही हैं. आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे (IAS Pradeep Gawande) के तौर पर उन्होंने अपना जीवन साथी चुना है. टीना ने प्रदीप के साथ फोटो शेयर कर एक खास पोस्ट लिखा ''तुमने मेरी जिंदगी में मुस्कान बिखेर दी'.‘Wearing the smile you gave me... प्रदीप ने भी टीना के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा “Together, is my favourite place to be!,”. माना जा रहा है कि कपल 22 अप्रैल को जयपुर शादी कर सकता है. उनकी शादी का एक कार्ड भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.