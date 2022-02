Rajasthan को बड़ी सौगात! जल्द 9 रेल लाइन पूरी तरह से हो जाएंगी इलेक्ट्रिक, जानिए सबकुछ

Rajasthan Train News: राजस्थान (new railway projects in rajasthan) में जल्द 9 रेलवे (Indian Railways News Today) लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने वाले हैं. इसके लिए बजट में 1198 करोड़ रुपये मिले है. फिलहाल NWR (North Western Railway Latest News) में विद्युतीकरण के 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अब तक उत्तर-पश्चिम रेलवे क्षेत्र में 2489 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है. पहले राजस्थान में सभी रेलगाड़ियां डीजल इंजिन (Diesel Engine) के भरोसे चलती थी. अब दो सालों में NWR ने एक बड़े हिस्से को विद्युत लाइनों से जोड़ दिया. उत्तर-पश्चिम रेलवे अधिकारियों की मानें तो दिसंबर 2023 तक पूरे उत्तर-पश्चिम रेलवे के सभी मार्ग विद्युतीकृत (railway track electrification in Rajasthan) हो जाएंगे.