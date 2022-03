इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड बढ़ी, जानिये क्या है इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया

How to get International Driving License: राजस्थान में इन दिनों इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ी है. अकेले जयपुर (Jaipur) में ही बीते एक साल में ही 800 से ज्यादा इंटरनेशनल लाइसेंस बनाए गये हैं. इस लाइसेंस को केवल आरटीओ ही जारी कर सकता है. अगर आपके पास समुचित दस्तावेज हैं तो आपको यह एक ही दिन में जारी हो सकता है. जानिये इस लाइसेंस के लिये आपको क्या-क्या दस्तावेज (Document) चाहिये.