गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बने iPhone, विपक्ष स्पीकर के निर्देश मानने को भी तैयार नहीं

Politics heats up on iPhone in Rajasthan: राजस्थान में विधायकों को अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) की ओर से बजट पर दिये गये आईफोन सियासत का टूल बन गये हैं. इन आईफोन को सरकार को वापस लौटाकर विपक्ष अपने रवैये पर अडिग है. वहीं अब स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों को आईफोन वापस लेने के निर्देश दिये हैं. आईफोन को लेकर मरुधरा में राजनीति दिन प्रतिदिन गरमाती जा रही है. पढ़ें क्या है पूरा मामला.