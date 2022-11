राजस्थान: पूर्व राज्यमंत्री की 21 साल की बेटी का अपहरण, झाड़ियों में मिली स्कूटी, हड़कंप मचा

Kidnapped of 21 year old daughter of former Rajasthan Minister: पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान घुमंतू जाति बोर्ड के अध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता गोपाल केसावत (Congress leader Gopal Kesawat) की 21 साल की बेटी का जयपुर में दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया. वारदात के करीब 20 घंटे बाद भी पुलिस को अभी तक उसके कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं.











Follow us on