राजस्थान: अवैध खनन के खिलाफ 3 दिन का सघन अभियान, माइंस व पुलिस विभाग का एक्शन

जयपुर. प्रदेश में अवैध खनन (illegal Mining) के खिलाफ एक बार फिर से खान विभाग ने अभियान (Special campaign) की शुरूआत की है. खान विभाग की ओर से पुलिस (Mining and police department) प्रशासन के साथ मिलकर अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध तत्काल प्रभाव (immediate action) से तीन दिन का विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया गया है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी माइनिंग अधिकारियों को अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर प्रभावी कार्रवाई की रणनीति बनाने के निर्देश हैं.

तीन दिनों तक लगातार चलेगा अभियान

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश के बाद प्रदेश में कार्रवाई की सूचना भी आने लगी है और आरंभिक सूचनाओं के अनुसार बिना रवन्ना या टीपी के खनिज परिवहन करते हुए 13 से अधिक वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द किए गए हैं. विभाग ने आज ही पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर तीन दिनों तक लगातार अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.