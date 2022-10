राजस्थान के 6 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, रेल मंत्री बोले-यूरोप के जंक्शनों से कम नहीं होंगे

Railway to be renovate 6 stations of Rajasthan: राजस्थान को जल्द ही रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात मिलने वाली है. रेल मंत्री अनिल वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा है कि रेलवे जल्द ही जयपुर, जोधपुर, कोटा और जैसलमेर समेत राजस्थान के आधा दर्जन स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाएगा. ये किसी भी सूरत में यूरोप (Europe) के रेलवे स्टेशन से कम नहीं होंगे.











