राजस्थान बजट 2022: गहलोत सरकार कल सभी 200 MLAs को देगी iPhone 13, कीमत जानकार चौंक जायेंगे आप

Gehlot government to be give Apple iPhone 13 to all 200 MLAs: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विधायकों पर पूरी तरह से मेहरबान है. गहलोत सरकार इस बार बजट पर सभी 200 विधायकों को ऐपल आईफोन 13 (Apple iPhone 13) देगी. इनकी कीमत 75 हजार से एक लाख रुपये तक है. इससे पहले गत बार बजट पर विधायकों को ऐपल के I-PAD दिए गए थे. उससे पहले के बजट में लैपटॉप दिए गए थे.