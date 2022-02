Rajasthan Budget: जिला नहीं बनाने से नाराज हुये कांग्रेस MLA, विधानसभा में त्यागे जूते, लिया ये प्रण

Congress MLA Madan Prajapat angry with his own government: बजट में बालोतरा को जिला बनाने की मांग पूरी नहीं होने से सत्तारुढ़ पार्टी कांग्रेस के पचपदरा विधायक मदन प्रजापत अपनी ही सरकार से नाराज हो गये. गुस्साये विधायक ने सदन के मुख्य दरवाजे पर जूते त्याग दिये. इसके साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वे मांग पूरी नहीं होने तक जूते नहीं पहनेंगे. वहीं विधानसभा में कोई प्रश्न भी नहीं लगायेंगे.