Good News: स्मार्ट मीटर से कम करें अपनी बिजली का बिल, 15 पैसे प्रति यूनिट बचायें, पढ़ें फायदे

Reduce your electricity bill with smart Meter: अगर आप दिनोंदिन बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिये काफी फायदेमंद (Beneficial) हो सकती है. अब आप स्मार्ट मीटर लगवाकर अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं. स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को सरकार 15 पैसे प्रति यूनिट की बड़ी छूट (Discount) दे रही है. यह पोस्टपेड और प्रीपेड (Postpaid and Prepaid) दोनों रूप में उपलब्ध है. पढ़ें पूरी जानकारी.