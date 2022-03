सालासर बालाजी: राम दरबार लगा प्रवेश द्वार ढहाने पर वसुंधरा राजे ने दिखाये तेवर, सियासत गरमायी

Vasundhara Raje taunted on Ashok gehlot government in Salasar Case: सालासर-सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार (Ram Darbar) से सजे भव्य प्रवेश द्वार को रात के अंधेरे में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिये जाने के मामले में राजस्थान में सियासत गरमा (Politics heats up) गई है. अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है. राजे ने इस घटना का दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.