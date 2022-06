राजस्थान में टाइगर के अस्तित्व पर खतरा! 2 महीनों में ही 7 बाघ और शावकों की मौत, हड़कंप मचा

राजस्थान में बाघों की मौतों का सिलसिला जारी: राजस्थान में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है. वहीं अब यह सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी शुरू हो गया है. इससे बाघों के अस्तित्व पर खतरा (Threat to existence of tigers) मंडराने लगा है. राजस्थान में बीते 2 महीनों में ही सात बाघ और उनके शावकों की मौत (7 Tigers and cubs died) हो चुकी है. वन विभाग इनकी मौत के कारण भी अजीब-अजीब बता रहा है. पढ़ूें पूरी रिपोर्ट.











