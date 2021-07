राजस्थान: उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां, बनाई ये खास रणनीति

जयपुर. राजस्थान (Rajasthan By Election) की 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा (PCC Chief Govind Singh Dotasara) ने इन दोनों सीटों पर समन्वय के लिए कमेटियों का गठन किया है. इन कमेटियों में सात-सात लोगों को शामिल किया गया है. आगामी दिनों में वल्लभनगर (Vallabhnagar By Poll) और धरियावद (Dhariyavad By Election) सीटों पर उपचुनाव होने हैं. हालांकि अभी तक उप चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. वल्लभनगर सीट के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है जबकि धरियावद सीट के लिए प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है.

गौरतलब है कि वल्लभनगर सीट विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से रिक्त हुई थी जबकि धरियावद सीट विधायक गौतमलाल मीणा के निधन से खाली हुई थी. दोनों ही विधायकों का कोरोना के चलते निधन हुआ था.

वल्लभनगर के लिए कमेटी में ये लोग हैं शामिल

वल्लभनगर विधानसभा सीट उदयपुर जिले में है. यहां जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में इस सीट के लिए कमेटी बनाई गई है. कमेटी में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना शामिल है. वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और गणेश घोघरा, विधायक और पूर्व मंत्री दयाराम परमार, विधायक और पीसीसी सचिव लाखन सिंह मीणा के साथ ही पूर्व विधायक पुष्कर डांगी भी समिति में शामिल हैं. यह सीट कांग्रेस के कब्जे में थी.

धरियावद के लिए कमेटी में ये नेता शामिल

धरियावद विधानसभा सीट प्रतापगढ़ जिले में है. यहां के जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है. कमेटी में खेल मंत्री अशोक चांदना, पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, विधायक रामलाल मीणा, डूंगरपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ शामिल हैं. इस सीट पर भाजपा का कब्जा था.