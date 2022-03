Rajasthan में इस बार होगा गर्मी का Big Attack, सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान, टूट सकता है रिकॉर्ड

Big heat attack Chances to be in Rajasthan in year 2022: राजस्थान में इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है. भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने चेताया है कि राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की संभावना है. IMD के अनुसार इस बार दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के आसार हैं. प्रशांत महासागर में लानीनो और हिंद महासागर में नेगेटिव आईओडी बना है. इनके कारण से इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने की संभावना है.