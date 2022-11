राजस्थान में आज से बदलेगी मौसम की फिजां, कई जगह बारिश के आसार, जानें क्या है IMD का पूर्वानुमान

Weather to be change in Rajasthan from today: राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं. मौसम विभाग ने आज और कल राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. इनमें जयपुर, बीकानेर और अजमेर संंभाग शामिल हैं. पढ़ें राजस्थान के मौसम का ताजा हाल.











Follow us on