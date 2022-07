रणथम्भौर के विश्वविख्यात टाइगर उस्ताद उर्फ T-24 को हुआ बोन ट्यूमर, 7 साल से सज्जनगढ़ में है कैद

Follow us on

विश्वविख्यात बाघ उस्ताद उर्फ T-24 को हुआ बोन ट्यूमर: राजस्थान समेत देशभर के वन्यजीव प्रेमियों (Wildlife lovers) के लिये बुरी खबर है. रणथम्भौर के विश्वविख्यात बाघ उस्ताद उर्फ T-24 को बोन ट्यूमर (Tiger ustaad alias T-24 suffering from bone tumor) हो गया है. आदमखोर होने के इल्जाम में बीते सात साल उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैद की सजा काट रहे उस्ताद के इलाज के लिये देशभर के वन्यजीव विशेषज्ञों से राय मशविरा किया जा रहा है ताकि उसे बेहतर इलाज दिया जा सके.

जयपुर से बाघ का मेडिकल मुआयना करने पहुचे डॉक्टर अरविंद माथुर के मुताबिक बोन ट्यूमर को एक्सओस्टोसिस ऑफ बोन ऑफ हॉक जॉइंट, मेटाटार्सल एंड फलांगेस (Exostosis of Bone of Hock joint, Metatarsal and Phalanges) कहते हैं. बाघ के इलाज को लेकर देशभर के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है. रणथंभौर का ये बाघ विश्वभर में विख्यात है. इस बाघ पर कई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है.

उस्ताद के आदमखोर होने के बाद उसे सवाई माधोपुर के रणथम्भौर से कैद करके उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भेजा गया था. तब उस्ताद की रिहाई के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बाघ प्रेमियों की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई गई थी. लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक ये बाघ कैद में ही है. उस्ताद पर साल 2010 से लेकर 2015 तक चार लोगों को मौत के घाट उतारने का इल्जाम है.

लंबे अरसे से कैद में रह रहे इस बाघ को लेकर वन विभाग की ओर से समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता रहा है. अब कैद में सात साल बीतने के बाद बाघ 17 साल का हो गया है. इस उम्र में बोन ट्यूमर होने के बाद इसके इलाज के लिए देशभर के विशेषज्ञों से सलाह मशविरा किया जा रहा है ताकि उस्ताद को बेहतर इलाज दिया जा सके.