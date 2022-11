16 साल पहले नैना ने ज्वॉइन किया था Twitter, लाखों में है कमाई; खुद बताई पूरी कहानी

श्रीकांत व्यास.

जैसलमेर. दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शुमार एलन मस्क ट्विटर के नए बॉस बन चुके हैं. उनके हालिया फैसले सुर्खियों में हैं. ट्विटर के इंडिया कनेक्शन की बात करें तो हर कोई जानता है कि राजस्थान के अजमेर मे जन्मे पराग अग्रवाल ट्विटर के पहले भारतीय CEO रहे हैं. हालांकि ट्विटर का मालिकाना हक अपने हाथ में लेते ही एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया था. क्या आप उस भारतीय महिला के बारे में जानते हैं जिन्होंने लगभग 18 साल से पहले सबसे पहले ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया था और आज वह इंटरनेट के माध्यम से लाखों रुपये कमा रही हैं. बात ‘नैना रेढू’ की हो रही है जो इन दिनों जैसलमेर के एक निजी होटल के लिए गेस्ट एसपीरियंस मैंनेजिंग का काम करती हैं. नैना फोटोग्राफर और ब्लॉगर हैं. उनके पिता आर्मी में थे तो वह देश के अलग-अलग हिस्सों में रही हैं. नैना के मम्मी-पापा हरियाणा से हैं. छोटी बहन भी ब्लॉगर है. साथ ही नैना पेंटर, एक्सपीरियंस कलेक्टर, कैनवास और हस्त निर्मित ब्रोच भी बनाती हैं.

नैना बताती हैं कि उन्होंने 13 जुलाई 2006 को ट्विटर को लॉन्च होते ही जॉइन किया था. उस वक्त इसकी स्पेलिंग TWTTR हुआ करती थी. 2003 में MBA पूरा करके नैना 2004 से एक्टिव ब्लॉगिंग कर रही हैं. नैना बताती है कि 2006 में वो जब मुंबई मे जॉब करती थी तो एक दिन उन्हें ट्विटर की टीम के किसी मेम्बर का मेल आया. उसमें TWTTR प्लेटफॉर्म से जुड़ने का इन्विटेशन था जो उन्होंने स्वीकार कर लिया. तब नैना को भी अंदाजा नहीं था कि ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा.ट्विटर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों ब्लूटिक की हो रही है. नैना ने बताया कि वह 16 साल से ट्विटर पर एक्टिव हैं और उनके पास भी ब्लूटिक है, लेकिन वो अभी तक कन्फ्यूज है कि इसके लिए 8 डॉलर यानी 650 रुपये प्रति माह देगी या नहीं. उन्होंने कहा कि ब्लूटिक तो कंपनी ने हमे एक विशेष पहचान कर रूप में दिया है तो अब उसके लिए कोई पैसा क्यों मांगा जाएगा? उनका कहना है कि जब ब्लू टिक को लेकर पॉलिसी बताई जाएगी तो शायद वो पैसे दे भी सकती हैं और शायद ना भी दें. अब ये स्टेटस सिंबल और ईगो का सवाल बन गया है. इस मुद्दे पर तंज कस्ते हुए नैना ने एलन के एक ट्वीट के जवाब में लिखा था ‘Users are always the product’. इस पर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अगर मैं 650 रुपये प्रतिमाह देती हूं तो मुझे प्रोडक्ट बनने से छुटकारा मिलना चाहिए.