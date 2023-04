Indian Navy Recruitment 2023: इंडियन नेवी में निकली सैकड़ों पदों पर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

प्रतापा रामजैसलमेर. भारतीय नौसेना ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. भारतीय नौसेना द्वारा 29 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 14 मई 2023 है. इसके लिए भारतीय नौसेना द्वारा उम्मीदवारों का चयन उनकी शेक्षणिक पात्रता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. तत्पश्चात मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा व अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा.

इच्छुक उम्मीदववार आधिकारिक वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं. उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग अलग पदों हेतु अलग अलग निर्धारित की गई है. भारतीय नौसेना के विभिन्न विभागों मे 242 पदों पर आयोजित भर्ती में महिलाओं के लिए अलग से पद‌ निर्धारित है.

योग्यता और पदों की संख्या

1. General Service – 50 पद BE/B.Tech (Any Discipline)2. Air Traffic Controller – 10 पद BE/B.Tech (Engg)3. Naval Air Operations Officer (NAOO) – 20 पद BE/B.Tech (Discipline)4. Pilot – 25 पद BE/B.Tech (Discipline)5. Logistics – 30 पद B.Sc/ B.Com/ B.Sc.(IT)/ BE/ B.Tech/ PG/ MBA/ MCA/ M.Sc (IT)6. Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) -15 पद BE/B.Tech (Relevant Discipline)7. Education – 12 पद B.E, B.Tech, M.Tech, M.Sc (Relevant Discipline)8. Engineering Branch [General Service (GS)] – 20 पद BE/B.Tech (Relevant Engineering Discipline)9. Electrical Branch [General Service (GS)] – 60 पद BE/B.Tech (Relevant Engineering Discipline

उपरोक्त पदों में चयन हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यक नहीं है. यदि किसी के पास एनसीसी, पायलट लाइसेंस, आदि उपलब्ध है तो प्राथमिकता दी जाएगी. वेतन व भत्ते सभी पदों के लिए शुरुआती तनख्वाह 56100 रुपये है.

कार्यकाल – 10 वर्ष न्यूनतम व 4 वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. मेडिकल परीक्षण, शारीरिक परीक्षण व टैटू सम्बंधित आवश्यक दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर देख लें.