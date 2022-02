Amazing: दुल्हन का ससुराल में अनोखा स्वागत, सास ने मुंह दिखाई में बहू को सिक्कों से तौला

कृष्ण शेखावत.

झुंझुनूं. राजस्थान में बदलाव की बयार बह रही है. बहू और बेटी का फर्क अब मिटता जा रहा है. अब बहू को ‘बहू’ (Daughter in law) नहीं बल्कि ‘बेटी'(Daughter) मानने का ट्रेंड तेजी से आ रहा है. अब दहेज को दरकिनार बहू को तवज्जो मिलने लगी है. झुंझुनूं जिले में इस बार एक सास ने बहू को बेटी को मानकर मुंह दिखाई में उसको सिक्कों से तौलकर नई मिसाल (New Example) पेश की है. बहू का ससुराल में इस तरह का अनोखा स्वागत देखकर अब यह चर्चा का विषय बन गया है. हाल ही में झुंझुनूं जिले में एक सास-ससुर ने मुंह दिखाई में बहू को 11 लाख रुपये की कार भेंट की थी. राजस्थान में पिछले कुछ समय से शगुन के तौर दूल्हे को दी जाने वाली टीके की रकम लौटाने के भी कई उदाहरण सामने आ चुके हैं.

जानकारी के अनुसार समाज में यह अनोखी मिसाल पेश की है झुंझुनूं जिले के मंड्रेला कस्बे के समीप स्थित महती की ढाणी निवासी सूबेदार हवा सिंह धायल की पत्नी कविता धायल ने. सूबेदार हवासिंह धायल के पुत्र मनीष धायल का विवाह दो दिन पहले शुक्रवार को कोलिंडा का बास निवासी गोरधन महला की पुत्री पूनम से हुआ है. शनिवार को सुबह पूनम की ससुराल में उसकी मुंह दिखाई की रस्म हुई.

सिक्कों का वजन 60 किलो हुआ

इसमें पूनम की सास कविता धायल ने उसे सिक्कों से तुलवाया. इन सिक्कों का वजन 60 किलो हुआ है. अभी तक सिक्कों को काउंट नहीं किया गया गया है. बाद में ये सिक्के सास कविता ने अपनी बहू को बतौर मुंह दिखाई के भेंट किये. इन सिक्कों में एक और दो रुपये के सिक्के हैं. मनीष सेना में है और उसकी पत्नी पूनम मुरारका कॉलेज से एमएससी कर रही है.

बेटी घर की शक्ति होती है तो बहू घर की लक्ष्मी होती है

बहू को सिक्कों से तौलने के बाद कविता धायल ने कहा कि इतनी तरक्की के बाद आज भी समाज में बहू बेटियों के प्रति सोच में बड़ा बदलाव नहीं आया है. मेरा मानना है कि बेटी घर की शक्ति होती है तो बहू घर की लक्ष्मी होती है. इन दोनों के बिना घर में खुशियां असंभव हैं. इसीलिए हमारे पूरे परिवार ने यह एक अलग पहल की.