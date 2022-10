जोधपुर जंक्शन बनेगा वर्ल्ड क्लास, 474 करोड़ रुपये होंगे खर्च, सबकुछ बदल जाएगा, आप खुश हो जाएंगे

Jodhpur Junction to be become world class: राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर का रेलवे जंक्शन अब जल्द ही आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नजर आएगा. रेलवे में बदलाव के दौर में अब जोधपुर जंक्शन को 474 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा. आगामी तीन साल में यह काम पूरा हो जाएगा. पढ़ें आपको यहां क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.











