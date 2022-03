पुरानी पेंशन स्कीम बहाल: अशोक गहलोत के फैन हुये कर्मचारी, टीचर ने खून से पत्र लिखकर जताया आभार

Employees became fans of Ashok Gehlot: सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट पेश करते हुये पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल (Old pension scheme restored) कर सरकारी कर्मचारियों का दिल जीत लिया है. गहलोत के इस फैसले से बेहद खुश हुये उनके गृह क्षेत्र जोधपुर के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता शंभू सिंह मेड़तिया (Shambhu Singh Mertia) ने अपने खून से सीएम को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है. मेड़तिया का खून से लिखा यह पत्र सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.