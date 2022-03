स्मृति शेष: किरोड़ी सिंह बैंसला के एक इशारे पर मच जाता था सरकार में हड़कंप, पढ़ें पूरी जीवनी

Colonel Kirori Singh Bainsla was strong voice of Gurjar society: गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज की सशक्त आवाज थे. गुर्जर आरक्षण आंदोलन (Gujjar Reservation Movement) के दौरान उनके एक इशारे मात्र से सरकार में हड़कंप मच जाता था. 12 सितंबर 1939 को करौली के मूंडिया गांव में जन्मे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को सुबह जयपुर में निधन (passed away) हो गया. पढ़ें कर्नल बैंसला की पूरी जीवनी.