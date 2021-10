पत्नी ने बेटे और देवर के साथ लाठियों से पीट-पीटकर कर दी पति की हत्या, फिर खेत में जला दी लाश

करौली. करौली कोतवाली थाना पुलिस ने अधेड़ की हत्या (Murder) के मामले का खुलासा किय़ा है. अधेड़ की उसकी पत्नी ने ही देवर और बेटे की मदद (With the help of brother in law and son) के लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, भाई व बेटे को गिरफ्तार किया है. भारी कर्ज को उतारने के लिए पैतृक जमीन को बेचने को दबाव बनाने के विरोध में हत्या की गई. इतना ही नहीं, हत्यारों ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए रात के समय ही घर के सामने एक खेत में मृतक का अंतिम संस्कार भी कर दिया था. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

इस मामले में एक दिन पहले नोनेटा की ढाणी धांधूपुरा निवासी जितेन्द्र माली ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. थानाधिकारी ने बताया कि अनुसंधान में मृतक की पत्नी शीतलबाई, मृतक का भाई गोविन्द व बेटा रामराज माली को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक किरोड़ी के ऊपर भारी कर्जा होने के कारण वह बार-बार उनके साथ झगड़ा करता था. इसके अलावा पैतृक जमीन को बेचने पर आमदा था. इसी कारण तीनों ने मिलकर उसकी हत्या का षड़यंत्र रचा.

खाट, बिस्तर एवं कपड़ों सहित जला भी दिया

तीनों ही आरोपियों ने किरोड़ी की रात के समय सोते हत्या करना और सुनियोजित तरीके से षड़यंत्रपूर्वक देर रात घर के सामने खेत में जलाना स्वीकार किया है. मृतक किरोड़ी बुधवार शाम को गूलर घाटी स्थित घर पहुंचा और पत्नी पुत्र एवं भाई से झगड़ा करने लगा. इसके बाद वह खाना खाकर वहीं सो गया. पुत्र, पत्नी एवं भाई ने सोते हुए पर हमला कर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं उन्होंने खाट, बिस्तर एवं कपड़ों सहित उसे जला भी दिया. मृतक करीब 10 साल से पत्नी से अलग नोनेटा की ढाणी में रहता था.