Rajasthan: लड़की से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 1 युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Ruthless murder of youth in Kota: कोचिंग सिटी कोटा में फिर एक युवक को पीट-पीटकर मार दिया गया. हत्या की यह वारदात रविवार देर रात को कुन्हाड़ी थाना इलाके में हुई थी. हत्या के बाद आरोपी फरार हो गये. हत्या के पीछे कारण लड़की से छेड़छाड़ (Molestation of girl) को लेकर कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है.











Follow us on