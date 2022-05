रेपिस्ट मौलवी को उम्रकैद की सजा, फैसला सुनाते भावुक हुये जज, पीड़िता के लिये लिखी ये मार्मिक कविता

पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट मौलवी को दी उम्रकैद की सजा: कोटा जिले में करीब छह माह पहले 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले मौलवी एवं उर्दू के टीचर अब्दुल रहीम (Rapist Maulavee Abdul Rahim) को पोक्सो कोर्ट ने जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सलाखों में रखने की सजा (Till the last breath of life) सुनाई है. इस केस का फैसला सुनाते हुये जज भावुक हो गये. उन्होंने अपने फैसले में पीड़िता के लिये भावुक कर देने वाली कविता भी लिखी. पढ़ें क्या लिखा था इस कविता में.











